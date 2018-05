Aos 32 minutos da segunda etapa, o Galo conseguiu a virada com Ricardo Oliveira, que resvalou na bola após cobrança de escanteio de Cazares. No entanto, aos 35, Diego Souza recebeu bom passe de Cuevar, chutou com força e deixou tudo igual.



Na próxima rodada, ambas as equipes jogam no domingo (13), às 16h. o São Paulo encara o Bahia, na Fonte Nova. Já o Atlético-MG enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

São Paulo e Atlético-MG empataram em 2 a 2, neste domingo (5), no Morumbi, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Everton e Diego Souza, pelo Tricolor, e Róger Guedes e Ricardo Oliveira, no lado do Galo.Apesar de jogar no Morumbi, o Atlético-MG começou a partida pressionando os donos da casa. Aos 14 minutos, Ricardo Oliveira cruzou por baixo para Roger, que chutou de de perna esquerda, mas Sidão fez grande defesa.Após bola cruzada por Régis na área, o zagueiro Leonardo Silva subiu junto com Diego Souza e cortou a bola nos pés de Everton, que bateu de canhota e abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa do São Paulo. O Atlético-MG deixou tudo igual no marcador aos 25 minutos da segunda etapa. Blanco deu belo passe para Róger Guedes chutar na saída de Sidão.