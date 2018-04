São Paulo decide futuro contra Atlético-PR

Sob comando de Aguirre, o São Paulo venceu os três jogos que disputou no Morumbi e não sofreu nenhum gol.



Em alta

Com a equipe principal, o Atlético-PR vem embalado por uma sequência de três vitórias. Marcou 10 gols e sofreu apenas dois, incluindo duas goleadas (contra o Newell’s Old Boys pela Sul-Americana e Chapecoense, pelo Brasileiro).

Após derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o São Paulo recebe o Atlético-PR, nesta quinta-feira (19) às 19h15, no estádio do Morumbi, pelo jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil.Para buscar a classificação e seguir na competição, a equipe de Diego Aguirre precisa vencer por dois gols de diferença, já que não existe mais vantagem do gol fora de casa no torneio. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis.O treinador uruguaio preferiu não revelar a escalação e o esquema, que será colocado em campo. O time pode jogar tanto com uma linha de quatro atrás, ou na formação com três zagueiros.