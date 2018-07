São Paulo cai para Grêmio e não assume liderança

Atrás no placar, o Grêmio se lançou definitivamente para frente e começou a ameaçar o gol de Sidão. Aos 14 minutos, Everton, Luan e Maicon fizeram bela troca de passes, mas Everton demorou para bater e Rojas conseguiu tirar a bola antes do arremate.



Já nos acréscimos, o São Paulo teve a melhor chance para ampliar o placar. Diego Souza saiu livre na frente de Grohe, mas preferiu levantar para Nenê. O camisa 10 bateu de primeira mas o zagueiro Kannemann salvou em cima da linha.



Dois minutos depois, Everton foi para cima de Militão, cortou o lateral e bateu com precisão no canto direito de Sidão para empatar a partida em Porto Alegre.



Na segunda etapa, o jogo não diminuiu de intensidade. No primeiro minuto, Diego Souza dominou cruzamento dentro da área, virou e bateu para boa defesa de Grohe.



Aos 16 minutos, Militão saiu jogando errado na defesa. O Grêmio recuperou a bola com Luan, que passou para Everton. O destaque da partida cortou novamente o lateral são-paulino e bateu no lado esquerdo de Sidão para virar o placar.



Dez minutos depois da virada, Everton, que chegou ao seu quarto gol no Brasileiro, colocou mais um nas redes de Sidão, mas o lance foi invalidado por impedimento do atacante gremista.





O São Paulo foi derrotado pelo Grêmio, nesta quinta-feira (26), em Porto Alegre, por 2 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após gol relâmpago de Diego Souza, Everton brilhou na equipe gaúcha e comandou a virada dos mandantes, com dois gols.Com o resultado, a equipe paulista não consegue assumir a liderança e segue na 2ª colocação, com 29 pontos. Já o Grêmio, que vinha de derrota para o Vasco, conseguiu retornar ao G4, com 26 pontos somados.Em jogo movimentado e de bom nível técnico, a equipe visitante logo abriu o placar, aos três minutos, após falha de Pedro Geromel, que completou 200 jogos pelo time gaúcho. O zagueiro deixou cruzamento despretensioso de Rojas passar, mas a bola acabou sobrando para Arboleda, que rolou para Diego Souza, livre, abrir o placar. Foi o quinto gol do camisa 9 no Brasileiro.