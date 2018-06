São Paulo busca reabilitação contra o Inter

No Morumbi, equipe não é derrotada desde fevereiro deste ano

Depois de perder o clássico para o Palmeiras, ser superado por Cruzeiro e Grêmio na tabela de classificação e descer para a 4ª colocação, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Internacional, nesta terça-feira (5) às 21h30, no Morumbi, pela abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A equipe de Diego Aguirre busca se reabilitar, recuperar a vice-liderança e voltar a encostar no Flamengo, que lidera a competição. Mas para isso terá que superar desfalques importantes.



Em relação ao time que perdeu o clássico no sábado, o São Paulo não contará com Nenê e Bruno Alves (suspensos pelo 3º amarelo), Hudson (machucado) e Marcos Guilherme (término de empréstimo).



Além disso já não tinha Cueva (na seleção do Peru), Brenner (em treinos com o Brasil), Valdívia (impedimento contratual) e Rodrigo Caio (cirurgia no pé).Arboleda, Araruna, Liziero e Lucas Fernandes devem ganhar chance na equipe titular.



"Não penso que o São Paulo era espetacular em fase de vitórias e nem que estamos mal porque perdemos um jogo", destacou o treinador do São Paulo.