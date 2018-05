São Paulo bate Santos no Morumbi

Em clássico bem disputado, equipe mandante venceu por 1 a 0 com gol de Diego Souza

Em partida intensa no Morumbi, o São Paulo bateu o Santos, neste domingo (20), por 1 a 0, em clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa, a equipe de Diego Aguirre foi quem mais partiu para cima. Controlando mais a bola, e contando com as melhores chances da partida, o São Paulo conseguiu marcar o único gol do jogo, aos 10 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Diego Souza.

Com o resultado, o São Paulo assumiu provisoriamente a 6ª posição, somando 10 pontos. A equipe do Morumbi é a única que ainda não perdeu no torneio nacional. Já a equipe santista estacionou nos seis pontos, ocupando a 14ª colocação na tabela.

Essa vitória, foi apenas a segunda do São Paulo em seis clássicos disputados no ano. Já o Santos, chegou a sua terceira derrota em seis clássicos jogados em 2018. No primeiro confronto entre São Paulo e Santos neste ano, a equipe santista havia vencido, no Morumbi, também por 1 a 0.

A primeira boa chance do jogo surgiu logo no primeiro minuto, após bela troca de passes do meio-campo do São Paulo. Na sequência, Marcos Guilherme enfiou para Diego Souza, que, já dentro da área, chutou desequilibrado e errou o alvo.

A melhor chance da primeira etapa saiu, nove minutos depois, dos pés de Nenê. Em chute forte de fora da área, o camisa 7 do São Paulo acertou a junção da trave com o travessão do Santos.

Com a pressão são-paulina, restou ao Santos explorar o contra-ataque. Mesmo assim, contando com atuações apagadas de Gabigol e Eduardo Sasha, a equipe alvinegra não conseguiu criar nenhuma chance de impacto no primeiro tempo.

Aos 41, ainda deu tempo para Diego Souza encobrir dois defensores santistas dentro da área e bater com perigo para o gol de Vanderlei.

Na segunda etapa, o time de Jair Ventura partiu para cima e igualou a postura dos mandantes. O resultado veio rápido, logo no primeiro minuto, Vitor Bueno cobrou falta na área e Renato desviou com muito perigo.

Mesmo com a melhora da equipe da Vila Belmiro, foi o São Paulo quem conseguiu chegar ao gol, aos 10 minutos. Após cruzamento de Everton pelo lado esquerdo, Diego Souza superou David Braz pelo alto e desviou firme para as redes. Este foi o segundo gol do camisa 9 neste Brasileiro.



Logo depois do gol, aos 18 minutos, Jean Motta acertou belo chute de fora da área e obrigou Sidão a fazer a grande defesa da partida.



Aos 32 o goleiro são-paulino falhou ao perder a bola em dividida com Yuri, dentro da área. O atacante do Santos, porém, ficou sem ângulo e não conseguiu empurrar a bola para dentro do gol. Aos 44, Sidão falhou novamente ao tentar cortar um cruzamento e a bola sobrou livre para Dodô. O lateral finaliza mas a bola acaba batendo no chão e passando por cima do gol.



Nos acréscimos, para dar mais um capítulo de emoção ao clássico, Anderson Martins foi expulso após receber o seu segundo cartão amarelo. Mesmo com um jogador a menos, o São Paulo conseguiu segurar o resultado e alcançar a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro.