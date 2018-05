São Paulo bate o Botafogo, e assume liderança

A virada do São Paulo veio com Diego Souza, que vive fase artilheira. Após cruzamento de Marcos Guilherme, o atacante entrou, e de peito, mandou para o fundo das redes do Botafogo. Foi o quinto gol de Diego Souza, nos últimos cinco jogos.



Nos acréscimos da primeira etapa, o time do Morumbi ainda ampliou para alegria de mais de 25 mil são-paulinos que foram ao estádio. Diego Souza rolou para Éverton, que avançou sem marcação e bateu cruzado para fazer o terceiro gol.



O São Paulo ainda teve chances de ampliar na etapa final, mas parou no travessão e nas mãos do goleiro Jefferson.



O Botafogo conseguiu diminuir com Rodrigo Pimpão no final da partida e pressionou para tentar o empate, mas teve que amargar a terceira derrota no Brasileiro.



O próximo compromisso do São Paulo será o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (2), às 21h, no Allianz Parque. Já o Botafogo encara o Vasco, também no sábado, em São Januário, às 19h.











O São Paulo derrotou o Botafogo por 3 a 2, nesta quarta-feira (30), no Morumbi, e se tornou líder do Campeonato Brasileiro. Caso o Flamengo não derrote o Bahia, nesta quinta-feira (31), a equipe do Morumbi se mantém na ponta da tabela, fato que não acontece desde 2015.Apesar de iniciar melhor e acertar a trave do Botafogo logo aos 11 minutos de partida com Nenê, o São Paulo foi surpreendido com um belo gol de Leonardo Valencia.Mas a resposta dos donos da casa foi rápida. Igor Rabello dividiu com Éverton dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Nenê bateu e deixou tudo igual.