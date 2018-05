São Paulo arranca empate no final

O empate do São Paulo veio só aos 30 minutos, com Tréllez, que começou como titular. O colombiano recebeu de Nenê e deixou tudo igual. Antes do intervalo, o Bahia voltou a ficar na frente, novamente com gol de Edgar Junio, em vacilo da defesa do São Paulo.



Na segunda etapa, Aguirre mexeu no time para tentar, ao menos o empate. Colocou Régis no lugar de Militão, depois Valdívia na vaga de Lucas Fernandes, e por fim Shaylon entrou para a saída de Nenê.



E foi justamente dos pés de Shaylon, que saiu o gol de empate. Nos acréscimos da partida, o meia arriscou de fora da área e marcou um golaço para alívio dos são-paulinos.



O próximo compromisso do São Paulo será dia 20 no clássico contra o Santos, no Morumbi, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.















