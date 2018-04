São Paulo acerta com o meia Everton

O São Paulo fechou a contratação do meia-atacante Everton nesta terça-feira (17). O jogador, que estava no Flamengo desde 2014, assinou com a equipe do Morumbi por três anos.

"Everton é mais uma peça-chave de um São Paulo que pensa grande, que está criando uma identidade, com personalidade forte, para pensar em objetivos ambiciosos", afirmou Raí, diretor-executivo de futebol do São Paulo ao site oficial.



O novo reforço conquistou duas vezes o Campeonato Carioca (2014 e 2017), além de duas Taças Guanabaras (2014 e 2018) pelo Flamengo. Em sua primeira passagem pelo rubro-negro carioca, o meia já havia conquistado o Campeonato Brasileiro de 2009.



Com a chegada de Everton, o São Paulo chega a nove reforços para a temporada. São eles: Diego Souza, Jean, Anderson Martins, Nenê, Tréllez, Valdívia, Régis e Gonzalo Carneiro. Alguns como Diego Souza, Jean e Anderson Martins estão devendo e ainda não convenceram. Já Nenê, Tréllez, Valdívia e Régis foram bons investimentos e se tornaram titulares. O único que ainda não estreou foi o uruguaio Gonzalo Carneiro.