Santos vence o Ceará e encerra tabu de 12 anos

Com gol contra de Pio e outro de Rodrygo, alvinegro da Vila Belmiro estreia com vitória no Brasileiro; clube completou 106 anos de fundação neste sábado (14)

O Santos bateu o Ceará por 2 a 0, neste sábado (14), no Pacaembu, e encerrou incômodo tabu de 12 anos sem vencer em estreias de campeonatos brasileiros. A última havia sido em 2005 quando goleou o Paysandu por 4 a 1, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, com portões fechados.



A equipe comandada por Jair Ventura começou bem a partida, soube se impor e trabalhar bem a bola, mas só conseguiu abrir o placar no final da primeira etapa com a colaboração do adversário em uma trapalhada da defesa cearense.



O lateral Daniel Guedes cruzou e a bola bateu em Dodô. O goleiro Éverson conseguiu tirar, mas a bola tocou em Pio e morreu no gol do Ceará.



No começo do 2º tempo, o Santos ampliou com Rodrygo, que só desviou o cruzamento de Sasha. Depois disso, a equipe da Vila Belmiro só explorou os contra-ataques, mas não conseguiu chegar ao terceiro gol, porém fez uma boa estreia no Brasileiro.



O Santos volta a campo só no sábado (21) para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebe o São Paulo, no Castelão, no domingo (22).