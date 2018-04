Santos vence em noite inspirada de Vanderlei

Goleiro garantiu a vitória com atuação de gala; Arthur Gomes fez o único gol do jogo

O Santos derrotou o Estudiantes por 1 a 0, nesta quinta-feira (5) em Quilmes, pela Libertadores da América, e assumiu a liderança do grupo 6. Foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram na história da competição continental.



A equipe do técnico Jair Ventura só volta a campo no dia 14 de abril contra o Ceará, na Vila Belmiro, para a estreia do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Santos receberá o Estudiantes, no dia 24.



O Estudiantes começou melhor e por pouco não abriu o placar. Facundo Sanchez acertou a trave, e no minuto seguinte Vanderlei fez defesa milagrosa em cabeceio de Schunke.



Em contra-ataque fulminante o Santos saiu na frente. Após escanteio na defesa, Rodrygo lançou Arthur Gomes, que arrancou e tocou para Sasha. O atacante deixou o marcador para trás e chutou para o gol. A bola acertou a trave e voltou nos pés de Arthur Gomes, que só empurrou.



Jean Mota ainda teve chance de ampliar no último minuto do 1º tempo, mas isolou a bola na cara do gol.



Na etapa final, o Santos recuou, sofreu pressão do Estudiantes e só não levou o empate porque o goleiro Vanderlei estava inspirado e fez pelo menos três defesas espetaculares, em finalizações de Pavone e Lattanzio.