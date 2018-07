Santos sondou Sampaoli, afirma jornal argentino

Treinador que comandou a seleção argentina poderia substituir Jair Ventura no alvinegro

Procurando um treinador desde a saída de Jair Ventura do comando, no último domingo (22), o Santos teria falado com Jorge Sampaoli, que dirigiu a Argentina na última Copa do Mundo e foi demitido do comando da albiceleste recentemente.



De acordo com o Diário Olé, o clube da Baixada ligou para Samapoli, que está de férias no Chile. Outro clube que também teria sondado o treinador argentino, de acordo com a publicação, foi o Corinthians.



O Santos já iniciou conversas com Zé Ricardo que treinou o Flamengo em 2016 e 2017 e o levou o Vasco à Libertadores de 2018. O nome do carioca, porém, encontra resistência dentro do clube, de correntes que preferem um treinador mais experiente. Able Braga, que saiu do Fluminense em junho, descartou assumir qualquer equipe no momento, afirmando que não pega trabalhos pela metade.



Após empatar com o Flamengo na última quarta-feira na Vila Belmiro em 1 a 1, o alvinegro ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados.