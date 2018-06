Santos perde para Atlético-PR e situação de Jair se complica

No início da segunda etapa, Thiago Heleno quase marcou de novo em cobrança de escanteio. Mas aos oito minutos, Carleto bateu mais uma falta, Vanderlei rebateu para o meio da área e Guilherme pegou o rebote para fazer 2 a 0. Aos 18, Gabigol chegou a diminuir, mas o gol foi anulado, marcado impedimento do camisa 10 santista. Aos 35, Carleto, de novo, chutou forte, Vanderlei espalmou. No rebote, Nikão bateu e o goleiro santista tirou com a perna. Lucho González pegou a sobra e o camisa 1 voltou a salvar o Santos. Carleto ainda obrigaria Vanderlei a fazer mais uma defesa antes do apito final.



Com a derrota o peixe segue sem somar pontos fora de casa. Com as vitórias de Atlético-PR e Chapecoense na rodada, a equipe santista entrou na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª posição com seis pontos. Já o rubro-negro, com a vitória, subiu quatro posições e saiu do Z4. No próximo domingo, o Santos recebe o Vitória na Vila Belmiro, enquanto o Atlético vai a Belo Horizonte enfrentar o América-MG.

Na noite desta quinta-feira (31), o Santos foi derrotado pelo Atlético-PR na Arena da Baixada por 2 a 0 e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.Curiosamente, conhecido por ser um time que valoriza a posse da bola, o rubro-negro teve menor porcentagem de posse na partida. Por outro lado, o lateral Thiago Carleto foi um pesadelo para o goleiro Vanderlei, com seus chutes fortes de longa distância. Ao todo, o camisa 26 finalizou cinco vezes na partida.O Santos até começou bem, assustando em uma cabeçada de David Braz, que passou ao lado do gol atleticano. Aos 17 minutos, Carleto cobrou escanteio na cabeça de Thiago Heleno, que subiu sozinho para abrir o placar. Ainda na primeira etapa, o lateral-equerdo cobrou falta de longe com força e Vanderlei rebateu.