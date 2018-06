Santos perde em casa para Internacional e agrava crise

No intervalo, o goleiro Daniel substituiu Danilo Fernandes no Internacional. O titular sofreu um choque forte com o zagueiro Rodrigo Moledo aos 37 minutos e foi barrado pelo departamento médico do time gaúcho.



Na segunda etapa, o Santos voltou com uma proposta mais ofensiva e logo chegou ao empate. Aos cinco minutos, Gabriel se chocou com Moledo e a arbitragem assinalou mais uma penalidade duvidosa. O atacante santista acertou a cobrança e empatou o jogo.



O momento de tranquilidade dos alvinegros, porém, durou pouco tempo. Dois minutos depois do empate, o zagueiro Víctor Cuesta subiu alto para recolocar o Internacional na frente, após cobrança de falta de Lucca.



Enquanto a equipe gaúcha comemorava, o zagueiro santista Lucas Veríssimo foi expulso após reclamação acintosa com o auxiliar de arbitragem. O atleta reivindicava que Cuesta havia feito falta nele durante a cobrança da falta que gerou o gol.



Com um a menos em campo, o time santista pouco conseguiu pressionar os visitantes. Em uma das únicas tentativas, Bruno Henrique fez boa jogada individual, aos 36 minutos, e bateu com força rente ao gol. Léo Cittadini ainda teve a última chance após bate rebate dentro da área, mas finalizou por cima do gol.



Com o triunfo fora de casa, a equipe colorada chegou a sua quinta vitória no Campeonato Brasileiro. Já o time da Vila Belmiro, que tem um jogo a menos, chegou a sua sexta derrota.



Na próxima quarta-feira (13), o Santos visita o Fluminense, às 19h, pela última rodada do torneio nacional antes da parada para a Copa do Mundo. Já o Internacional recebe o Vasco, às 21h45.

