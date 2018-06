Santos goleia e alivia pressão em Jair Ventura

Em tarde inspirada, o atacante Rodrygo abriu a goleada aos 22 minutos do 1º tempo, com oportunismo, depois do rebote do goleiro Elias. Em oito minutos, o menino da Vila fez mais dois e levou os torcedores à loucura.



No final do 1º tempo, o Santos ampliou com o veterano Renato. Nesta temporada, a equipe da Vila Belmiro ainda não havia feito uma primeira etapa tão boa quanto a deste domingo.



O Vitória diminuiu com Neílton e Ramon na etapa complementar. O Santos fez o quinto com Gabigol. O equipe alvinegra volta a conquistar um resultado positivo depois de cinco partidas sem vencer, e quatro sem marcar.

Pressionado pelo péssimo início no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura conseguiu fazer o Santos reagir com uma goleada sobre o Vitória por 5 a 2, neste domingo (3), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada da competição.Com o resultado, o treinador ganha um pouco de fôlego para seguir seu trabalho, mas está muito distante de ser unanimidade entre torcedores e diretoria. A vitória ainda tirou o Santos da zona de rebaixamento.Desde o início da partida, o Santos adotou uma postura, que há muito tempo não se via. Envolveu o adversário, tocou bem a bola, criou boas jogadas e soube explorar os espaços deixados pelo Vitória.