Santos fica no 0 a 0, e pressão aumenta sob Jair Ventura

O Santos chegou a terceira partida sem vitória (1 empate e 2 derrotas), e a pressão aumenta mais sob o técnico Jair Ventura, que não agrada a toecida e parte da diretoria.



No domingo, o Santos volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, às 16h, no Pacaembu, pela 7ª rodada do Brasileiro.

Na Vila Belmiro, o Santos só empatou com o Real Garcilasso em 0 a 0, nesta quinta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Apesar do resultado, o alvinegro, que já estava classificado, avançou às oitavas de final como 1º do grupo 6.Em uma partida de baixo nível técnico, o Santos não teve competência para furar a retranca da equipe peruana, que não deu nenhum chute a gol. O lance mais perigoso do alvinegro saiu somente aos 37 minutos do 1º tempo, com Eduardo Sasha. O goleiro Morales fez grande defesa, e no rebote Vitor Bueno manda nas redes, pelo lado de fora.Na etapa final, o técnico Jair Ventura mexeu no time e ficou com cinco atacantes em campo, e nem mesmo assim conseguiu marcar, ao menos, um gol em um fraco adversário, que já estava eliminado da Libertadores.