Santos estreia contra o Luverdense

Técnico Jair Ventura fará mudanças em relação ao time que foi goleado pelo Grêmio por 5 a 1

Ainda se recuperando do forte golpe no Campeonato Brasileiro após ser goleado pelo Grêmio por 5 a 1, o Santos tenta virar a página e foca na estreia da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (10) às 21h45, o alvinegro praiano recebe o Luverdense, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O técnico Jair Ventura decidiu fazer algumas mudanças na equipe. Victor Ferraz, que havia perdido a posição para Daniel Guedes quando se lesionou em janeiro, volta a ser titular. Outro que ganha espaço será Vitor Bueno. Léo Cittadini ou Jean Mota devem deixar a equipe.

O volante Alison, que foi poupado por desgaste físico, treinou normalmente na tarde de ontem e estará em campo contra o Luverdense. Alison é titular absoluto e atuou em 21 dos 24 jogos do Santos neste ano.

Pouco mais de 2 mil ingressos foram vendidos para e estreia na Copa do Brasil. Com isso, o Santos pode ter o pior público da temporada. Contra o São Bento, na última rodada da fase de grupos do Paulista, o Santos teve o pior público: 3.816 torcedores