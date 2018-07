Santos e Palmeiras ficam no empate

Lucas Lima marcou logo aos seis minutos de jogo; no 2º tempo, Gustavo Henrique deixou tudo igual

Santos e Palmeiras ficaram no 1 a 1, nesta quinta-feira (19), no estádio do Pacaembu, em clássico que marcou o retorno da duas equipes ao Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo da Rússia. Lucas Lima fez prevalecer a lei do ex ao abrir o placar, mas Gustavo Henrique empatou no 2º tempo.



Em contra-ataque rápido logo nos primeiros minutos de partida, o Palmeiras pegou o Santos desprevenido e inaugurou o placar. Bruno Henrique lançou Willian na direita, que arrancou, cortou o zagueiro e serviu Lucas Lima. O meia recebeu, girou e bateu no canto esquerdo de Vanderlei.



Na comemoração, o ex-santista Lucas Lima provocou a torcida do Santos, única no Pacaembu, batendo no peito e mostrando o número nas costas. Pela atitude acabou levando o amarelo.





Sem muita organização e meio no desespero, o Santos partiu para cima em busca do empate, mas quem voltou a assustar foi o alviverde. Hyoran decidiu arriscar de longe e Vanderlei fez a defesa.



A primeira grande chance do alvinegro praiano só saiu após metade do 1º tempo. Sasha desviou de cabeça e Gabigol se esticou, mas não alcançou a bola em frente ao gol do Palmeiras.



Com quatro atacantes, o Santos deixou todo o meio-campo para o Palmeiras, que sabia trabalhar melhor a bola no setor e quase ampliou no final do 1º tempo. Em outro contra-ataque, a bola ficou com Lucas Lima, que rolou para Hyoran. Ele chutou sem goleiro, mas Alison tirou em cima da linha. No rebote, Lucas Lima bateu e Vanderlei mandou para escanteio com a ponta dos dedos.



Na etapa final, a equipe da Vila Belmiro ainda perdeu Rodrygo, que saiu de campo machucado, e foi substituído por Yuri Alberto. Mas pelo alto, o Santos chegou ao empate. Depois de cobrança da falta de Victor Ferraz, a zaga do Palmeiras afastou e Dodo cabeceou. A bola foi desviada por Felipe Melo, tocou no travessão e na volta, Gustavo Henrique mandou para o gol, também de cabeça.



Após o empate, o Santos se empolgou e tentou buscar a vitória, mas o Palmeiras também quase marcou e só parou na trave de Vanderlei. O time da Vila Belmiro volta a campo no domingo (22) para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. Já o Palmeiras recebe o Atlético-MG, no mesmo dia, no Allianz Parque.