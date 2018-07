Santos e Flamengo ficam no 1 a 1

O jogo ficou bem disputado, com as duas equipes tentando colocar a bola no chão e chegar ao ataque com boas trocas de passes. Enquanto o Flamengo apostava mais em jogadas verticais e em velocidade, o Santos tinha no lado direito, especialmente com Rodrygo, sua grande força.



Atuando pelo lado direita, o menino de 17 anos fazia um salseiro na defesa esquerda rubro-negra. E saiu dele a jogada do gol de empate dos mandantes. O camisa 43 driblou três e cruzou rasteiro para Gabigol só completar para o fundo da rede. Antes do gol, Victor Ferraz já havia feito boa jogada e chutado de fora, obrigando Diego Alves a fazer boa defesa.



O segundo tempo começou de forma diferente, mas travado e com muitas faltas, diminuindo o ritmo da partida, com o rubro-negro dominando um pouco mais a posse da bola. Os dois times pareciam sentir o cansaço do primeiro tempo intenso e erravam muitos passes. Numa das poucas oportunidades de gol do segundo tempo, Geuvânio, que entrou no lugar de Matheus Sávio, bateu para boa defesa de Vanderlei.



As duas equipes voltam a campo no próximo domingo. O Fla enfrenta o Sport no Maracanã, enquanto o Santos joga novamente na Vila, contra o América-MG.







