Santos goleia o Luverdense e encaminha vaga

De tanto pressionar, a equipe da Vila Belmiro conseguiu o empate com Gabigol. Victor F erraz cruzou e o atacante empatou com gol de cabeça, aos 24 minutos de jogo.



Com o placar em igualdade, a partida se manteve equilibrada até o intervalo, com chances para os dois lados. Mas na etapa final predominou a força dos donos da casa. Gustavo Henrique colocou o Santos em vantagem e virou a partida.



Gabigol ainda fez mais dois gols, o terceiro de letra, e acabou com qualquer chances de reação do Luverdense. No final da partida, Yuri Alberto, que havia entrado no lugar de Sasha, marcou o quinto gol do Santos.



A única marca negativa da partida foi o público que compareceu à Vila Belmiro. Apenas 3.590 torcedores acompanharam a vitória da equipe, o pior do Santos na temporada.

De virada, o Santos derrotou o Luverdense por 5 a 1, nesta quinta-feira (10), na Vila Belmiro, e praticamente colocou as mãos na vaga às quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de volta das oitavas de final, o alvinegro praiano pode perder por três gols de diferença, que estará classificado.A equipe do Mato Grosso pagou pela goleada que o Santos havia sofrido para o Grêmio por 5 a 1 no Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura veio com mudanças na equipe e entrou com Victor Ferraz na lateral direita e Vitor Bueno no meio-campo. Apesar das alterações, o Santos foi surpreendido no começo da partida.Aos 10 minutos de jogo, Itaqui cobrou falta de longe, a bola quicou em frente a Vanderlei, que falhou e não conseguiu evitar o gol. Em desvantagem, o Santos partiu para cima e exigiu bastante do goleiro Diogo Silva.