Santos acerta transferência de Rodrygo para o Real Madrid

"Trata-se da negociação de um atleta com maior receita para um clube em toda a história do futebol na América Latina" afirma o clube paulista em nota divulgada

Depois de muita especulação, o Santos e o Real Madrid chegaram a um acordo sobre a transferência de Rodrygo para o clube espanhol. Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (15) pelo time da baixada, a ida do atleta para a Europa está programada para julho de 2019.



"Trata-se da negociação de um atleta com maior receita para um clube em toda a história do futebol na América Latina" afirma o clube.



O Santos ainda acrescentou um agradecimento ao Real Madrid pela "postura e profissionalismo, assim como a família e representantes do atleta".



Uma coletiva está agendada às 14h desta sexta-feira (15) no Santos Business Center, para mais informações sobre o assunto.



O Santos receberá 40 milhões de euros (equivalente a R$ 172 milhões) pela transferência. O vínculo do jogador com o Real Madrid vai até 2025.