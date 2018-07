Santos acerta com uruguaio Sanchez

Volante chega na próxima semana para realizar exame e assinar contrato

Mais uma vez o Santos mostrou que utilizou a Copa do Mundo para observar possíveis reforços, e acertou com mais um que esteve na Rússia. Depois de trazer o costa-riquenho Bryan Ruiz, a equipe da Vila Belmiro encaminhou a contratação do volante Sanchez, que defendeu o Uruguai no Mundial.



O meia, de 33 anos, estava no Monterey-MEX, que deu prioridade ao Santos pela contratação mediante ao pagamento de US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,8 mi).



Apesar do acerto com os empresários do atleta, o contrato só será assinado na próxima semana quando Sanchez desembarca na Vila Belmiro para realização de exames médicos. O vínculo será até o final de 2020.



Preparação para o clássico

O Santos faz os últimos ajustes para encarar o Palmeiras, nesta quinta-feira (19) às 20h, no Pacaembu, pelo Brasileiro depois da parada da Copa. A única dúvida é o zagueiro David Braz, recuperado de uma intoxicação alimentar.