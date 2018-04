Santa Cruz vence embaixo de temporal

Em uma noite marcada por muita chuva, o Santa Cruz venceu o Atlético-AC, neste domingo (22), no Arruda, pela segunda rodada da Série C. Mesmo com um campo extremamente molhado, o Tricolor conseguiu marcar três gols, sendo dois pênaltis, e bater o adversário por 3 a 1.





Reestreando com a camisa do Santa Cruz, após ser contratado através de uma ação de torcedores, o meio-campo Carlinhos Paraíba retribuiu a confiança. Com uma atuação segura, o atleta foi o destaque coral e ainda marcou o segundo gol do Tricolor, de pênalti, no segundo tempo.



Aos 30, a redenção de Robert. O atacante recebeu cruzamento rasteiro de Fabinho Alves e empurrou para as redes, ampliando o placar e sacramentando a vitória coral. O Santa Cruz entra em campo no próximo sábado (28), às 16h, contra o ABC, no Arruda.

Aos 11 do primeiro tempo saiu o primeiro gol coral. Ávila foi derrubado na área. Pênalti cobrado por Robert e defendido por Eudes. No rebote, Geovani foi veloz e, em posição duvidosa, mandou para as redes.Com o gramado bastante prejudicado pela forte e insistente chuva, as duas equipes se atrapalharam bastante. Ainda assim, o Santa Cruz esteve sempre mais perto de ampliar o placar do que sofrer o empate. Porém, o Atlético chegou ao empate aos 19 minutos do segundo tempo. Altemir avançou pela direita, cruzou, Rafael desviou e Araújo mandou para as rede.