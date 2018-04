Santa Cruz treina com novos reforços

A movimentação do elenco do Santa Cruz nesta quarta-feira (4), contou com a presença dos dois novos reforços do grupo. O atacante Robert e o volante Charles, recém-contratados, estiveram no Arruda e participaram do treino normalmente, junto com o restante dos atletas.

O treinador Júnior Rocha comandou uma movimentação técnica, sem esboçar uma equipe titular para os preparativos para a estreia na Série C, diante do Náutico, no dia 15 de abril.