Santa Cruz terá retornos para partida contra o Botafogo-PB

16.05.2018 23:19

O técnico do Santa Cruz, Paulo César Gusmão, ganhou três opções para o jogo do próximo sábado, contra o Botafogo-PB, no Arruda, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Hericles, o zagueiro Genílson e o volante Luiz Otávio foram liberados pelo Departamento Médico, e participaram normalmente do jogo-treino contra o time sub-23, realizado nesta quarta-feira.





Com pubalgia crônica, Hericles não joga desde o dia 28 de março. Já o zagueiro Genílson retorna após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha sofrida no últim0 dia 23 de março, contra o Treze, em Campina Grande. Já Luiz Otávio, que fez sua última partida contra o Remo, já pela Série C, está recuperado de uma conjuntivite.

Com isso, o time conta apenas com três atletas no DM. São eles: Fabinho Alves, que ainda se recupera de conjuntivite; Mailton, que trata uma lesão muscular na coxa; e Danny Moraes, que está em pós-operatório por conta de uma fratura no nariz.