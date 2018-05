Santa Cruz terá quatro desfalques contra o Globo-RN, nesta segunda-feira (14), às 21h15, no no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim. Entre retornos e ausências, a equipe Coral deverá ter uma base bastante modificado em relação ao time que empatou em 0 a 0 com o Remo, em Belém, na última rodada da Série C.





A boa notícia fica por conta do retorno de Vítor. O experiente lateral-direito estava sendo poupado durante essa semana devido a um cansaço muscular, mas segue viagem com o grupo. Outros retornos importantes são o do goleiro Tiago Machowski, recuperado de uma virose, e do meia Geovani, livre da conjuntivite. Ambos não jogaram a última rodada. Quem também está afastado é o zagueiro Danny Morais, por conta de uma grave fratura no nariz.



O provável time coral para enfrentar o Globo é: Tiago Machoswki; Vítor, Sandoval e Augusto Silva e Henrique Ávila (Eduardo Brito); Charles, Carlinhos Paraíba e Geovani; Augusto, Robinho e Halef Pitbull (Robert). O técnico PC Gusmão não confirmou a equipe para a partida.

O surto de conjuntivite permanece no Arruda. Se por um lado, Carlinhos Paraíba e Robert apresentaram melhoras, por outro, Luiz Otávio e agora Fabinho Alves estão afastados das atividades. O volante foi acometido no outro olho pela infecção e continua afastado. Já o atacante foi vetado neste domingo pelo médico João Paulo Lafayette, além de Maílton, com lesão na coxa.A infecção no olho de Fabinho Alves surgiu na manhã de sábado (12). Ele ficou de fora dos últimos dois treinamentos. Já Maílton foi diagnosticado com lesão grau 1 no adutor do coxa e vai passar a semana realizando tratamento. Nenhum dos dois atletas vai seguir viagem com a delegação para Ceará-Mirim, local da partida.