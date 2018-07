Santa Cruz tem volta de Arthur Rezende diante do Botafogo-PB

Apesar disto, equipe tricolor conta com a ausência de Allan Vieira, no jogo deste sábado (21)

O Santa Cruz terá ao menos um desfalque no jogo contra o Botafogo-PB, neste sábado (21), no estádio Almeidão, na Paraíba. Para a partida, o técnico tricolor, Roberto Fernandes, conta com a ausência de Allan Vieira, suspenso. Por outro lado, o Santa tem o retorno de Arthur Rezende ao meio campo. Porém, a lateral ainda é uma dúvida do comandante.



"Tudo que eu fizer na lateral-esquerda, é improvisação. O Eduardo é zagueiro, mas por ser canhoto pode cair por ali. Outra opção é o Maílton, que tem a vantagem de ser da posição e no futebol brasileiro essa prática vem sendo comum, de inverter o lado. Ainda testamos o Willian Maranhão, que sabe fazer bem. Mas perderíamos um cara que vem dando uma sustenção boa na cabeça de área", avaliou o comandante.



O Santa Cruz treinou pela penúltima vez no Recife, nesta quinta-feira (19). Ao final da movimentação, a torcida coral gritava em apoio ao time, do lado de fora do estádio, já que a programação marcava treino reservado. Ao ouvir o barulho, Roberto Fernandes mandou liberar a entrada e agradeceu o incentivo nas vésperas de um jogo importante.



O Ministério Público definiu que o jogo contra o Botafogo-PB será de torcida única. "Juntos somos mais fortes. Esse apoio do torcedor, nesse treino que praticamente encerra os trabalhos é muito importante. E mostra para os atletas que, mesmo sem estarem presentes na Paraíba, vão enviar energias positivas. Vamos fazer o nosso melhor", disse o técnico.