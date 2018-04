Santa Cruz segue na busca pelo novo técnico

A uma semana da partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz já corre contra o tempo para buscar no mercado um novo técnico após a saída inesperada do técnico Júnior Rocha, que aceitou o convite para comandar o CRB-AL logo após a estreia do time no torneio, o empate em 1 a 1 com o Náutico, na Arena de Pernambuco. Nesta segunda-feira (16), o vice-presidente de futebol Felipe Rego Barros e o executivo de futebol Fred Gomes falaram sobre a situação de Júnior Rocha e abordaram, também, a busca por um novo comandante."Não gostamos de estipular prazo. Hoje pela manhã Júnior Rocha fez o destrato. Agora nós vamos até o mercado. Enquanto isso, Adriano Teixeira assume a equipe. Felipe Rego Barros bateu um papo com ele hoje. Júnior Rocha deixou claro que não vai levar nenhum atleta nosso para o CRB. Além disso, todos os jogadores contam com multa no contrato", disse Fred Gomes.Em sua passagem no comando do Santa Cruz, Júnior Rocha atuou em 19 jogos, que resultaram em cinco vitórias, 11 empates e três derrotas, com aproveitamento de 45%