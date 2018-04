Santa Cruz regulariza Carlinhos Paraíba e Robert

O volante Carlinhos Paraíba e o atacante Robert, considerados dois dos principais reforços do Santa Cruz para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, tiveram os seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na noite desta quarta-feira (11). Com isso, os atletas estão aptos a enfrentar o Náutico, no próximo domingo, na Arena de Pernambuco, pela estreia do campeonato nacional.



No entanto, apenas Robert é quem deve entrar em campo no clássico. Isso porque o centroavante de 37 anos estava atuando normalmente em seu clube, o Audax-SP, e está em condições físicas para entrar em campo. O jogador, inclusive, vem sendo escalado nos treinos como integrante da equipe titular. Já Carlinhos Paraíba não atua desde novembro do ano passado e só deve estrear na segunda rodada da Série C, no jogo contra o Atlético-AC, na Arena de Pernambuco.