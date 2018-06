Santa Cruz perde de virada para o Atlético-AC

Com segunda derrota consecutiva, o time tricolor sai do G4 e cai para a quinta posição do campeonato

O Santa Cruz conheceu a sua primeira derrota fora de casa na Série C, neste domingo (24). O time coral perdeu de virada para o líder Atlético-AC, por 2 a 1, no estádio Florestão, em Rio Branco. Em sua segunda derrota consecutiva, a consequência foi a saída do G4, com o tricolor caindo para a 5ª colocação.



O Atlético-AC teve um primeiro tempo tecnicamente forte, mostrando entrosamento e passes curtos e rápidos. Porém, o Santa Cruz encontrou nas jogadas de bolas aéreas a melhor forma de chegar ao ataque e abriu o placar, aos 17 minutos, com Jaílson de cabeça. Rafael empatou em bela jogada do Galo.



Na segunda etapa, a equipe celeste investiu nos contra-ataques depois da entrada de Igor, que deu mais velocidade ao time. O técnico Roberto Fernandes procurou corrigir o ponto mais falho do Santa no primeiro tempo, tirando o lateral direito Mailton para a entrada do experiente Vítor. Contudo, a virada para o Atlético-AC veio com Eduardo, em contra ataque aos 30 minutos.



O Santa Cruz não conseguiu evitar sua segunda derrota consecutiva e agora tentará se recuperar em mais um jogo fora de casa. O tricolor encara o ABC, no Frasqueirão, no domingo (1º), às 19h.