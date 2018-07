Santa Cruz mira nos jogos em casa em busca da classificação

Após a derrota para o Botafogo-PB por 2 a 0, em João Pessoa, no sábado, o Santa Cruz está pressionado, precisando de bons resultados para garantir a classificação para o mata-mata na Série C do Campeonato Brasileiro. Restando apenas três jogos para o fim da sua participação nesta primeira fase do campeonato, o Tricolor, que tem 21 pontos. precisa vencer dois jogos para conseguir alcançar a meta, de acordo a média histórica do quarto colocado da fase de grupos do torneio, de 27 pontos.

róximo sábado, às 15h30, contra o Confiança, e 15 dias depois contra o Salgueiro, às 19h30

Para o técnico Roberto Fernandes, o ponto que o Santa Cruz deve ser forte será jogando no Arruda - o que acontecerá em dois destes três próximos confrontos: no p. "Não é que o jogo fora de casa, contra o Juazeirense, está descartado. Vamos lá para jogar e tentar beliscar algo, mas esses dois jogos em casa são finais de Copa do Mundo pra gente. Precisamos vencer os dois para somar os pontos necessários e vamos fazer isso", disse o treinador.