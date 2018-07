Santa Cruz esboça time que enfrenta o Botafogo-PB

Equipes se enfrentam no próximo sábado, em João Pessoa

Com exceção de Allan Vieira, que está suspenso, o técnico Roberto Fernandes deverá contar com todo o time do Santa Cruz para enfrentar o Botafogo-PB, às 19h do próximo sábado, em João Pessoa. Um dia após ter poupado o zagueiro Sandoval e o lateral direito Vitor por cansaço muscular, o treinador pôde contar com a dupla devidamente recuperada no treino da tarde desta quarta-feira, em Aldeia, no Espaço e Lazer do Hospital Português. Além deles, outra novidade no trabalho com bola foi a presença de Carlinhos Paraíba, agora sim totalmente recuperado da lesão na coxa.



No treino da tarde, a equipe trabalhou com: Tiago Machowski; Maílton, Danny Morais, Sandoval, Eduardo Brito; Eduardo, Willian Maranhão, Arthur Rezende; Jailson, Robinho e Pipico. Na reta final da movimentação, o treinador ainda realizou dois testes: Carlinhos Paraíba e Maílton entraram nas vagas de Eduardo e Eduardo Brito, respectivamente.



"Precisamos dos três pontos. No primeiro turno, apesar de perder para o Botafogo/PB, jogamos muito bem. A competição exige que busquemos a vitória, mesmo fora de casa. Como visitante, estamos acumulando bons resultados. Perdemos apenas um jogo, tudo é aproveitamento. Vamos com esse retrospecto a nosso favor, mas com a consciência de que o adversário é difícil", falou o lateral Vitor.