Santa Cruz encara o Salgueiro no Sertão

A semana foi cheia e os jogadores do Santa Cruz aproveitaram ao máximo os treinamentos. Apesar do mistério, Roberto Fernandes trabalhou opções táticas para utilizar durante a partida contra o Salgueiro, nesta segunda-feira (11), no Cornélio de Barros, no Sertão, pela nona rodada da Serie C.



Algumas mudanças se deram devido a Henrique Ávila. O lateral-esquerdo saiu com dores no treino da quarta-feira (6) e realizou exame de imagem para saber a gravidade. O médico do clube, Thiago Guerra, descartou qualquer tipo de lesão e garantiu o atleta apto para o jogo contra o Carcará.



"A gente poupou o Henrique dos trabalhos na quinta e na sexta. Obtivemos um resultado favorável e ele não tem nenhuma lesão. Ele está apto e à disposição de Roberto Fernandes", informou o médico. Ainda se encontram no departamento médico os laterais Vitor e Allan Vieira, além dos meias Geovani e Valdeir. Desses, apenas os dois primeiros devem retornar nesta semana aos treinos físicos.



Provável titular, Augusto Silva comemorou os êxitos nos treinos e espera pôr em prática nesta segunda (11). "Fizemos uma boa semana de treinamentos e acho que vamos chegar preparados. O professor vem conversando sempre e estamos treinando firme e forte. A semana foi boa, tivemos êxito nos trabalhos e estamos preparados para o jogo", disse.



Embalado por três vitórias seguidas, o Salgueiro joga em casa já de olho numa brecha dentro do G4. Ciente das dificuldades, o defensor liga o alerta, mas espera sabedoria. "Já enfrentamos eles no Pernambucano e vimos que é um time bem postado. Estão vindo de três vitórias consecutivas, mas sabemos o que precisamos os fazer".