Santa Cruz empata e fica mais perto de se classificar

O Santa Cruz ficou mais perto de se garantir no mata-mata da Série C, neste domingo (5). O tricolor empatou em 0 a 0 com a Juazeirense, fora de casa, e chegou aos 25 pontos na competição, três a mais que o 5° colocado. Apesar de a equipe recifense ter assustado mais o adversário, a Juazeirense criou os lances mais perigosos.





Matematicamente, a classificação ainda não está consolidada, devido à vitória do Confiança diante do Atlético-AC por 3 a 0, no Acre. Caso o Santa perca para o Carcará e o Dragão ganhe do Globo-RN, os sergipanos chegam aos mesmos 25 pontos. Entretanto, são nove gols de diferença no saldo, o que necessitaria de uma goleada expressiva nas duas partidas.



Próximos jogos

Os dois times entram em campo novamente no próximo sábado (11), pela última rodada da primeira fase da Série C. O Santa Cruz recebe o Salgueiro, no Arruda, e o Juazeirense vai até João Pessoa enfrentar o Botafogo-PB. Os dois jogos acontecem às 19h30.

As melhores chances do Santa aconteceram em bolas paradas, com escanteios e faltas laterais. Jaílson até conseguiu balançar as redes, mas o bandeirinha marcou impedimento na jogada. Necessitando vencer para escapar da zona de rebaixamento, os donos da casa saíram para buscar o gol e o jogo ficou aberto. O Santa conseguiu explorar os espaços deixados pela Juazeirense, mas pecou na hora de finalizar.A segunda etapa teve um início mais animado. Juazeirense buscou acelerar o jogo e subiu suas linhas de marcação, para dificultar a saída de bola do Santa Cruz, que se viu obrigado a aumentar sua velocidade para não ser sufocado pelo adversário. A partir daí, o jogo melhorou. Logo aos dez minutos, Lima aproveitou a bola, que resvalou na zaga baiana, e quase marcou.