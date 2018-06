Santa Cruz e Náutico iniciam preparação para clássico

Ainda que falte pouco menos de uma semana, Santa Cruz e Náutico já deram início aos trabalhos visando o Clássico das Emoções, que acontece na próxima segunda-feira (18), no estádio do Arruda, pela décima rodada da Série C.

Se no empate em 0 a 0 contra o Salgueiro, o técnico tricolor Roberto Fernandes precisou se desdobrar para armar o time devido aos vários desfalques, nesta terça-feira ele recebeu boas notícias do departamento médico com a liberação de Vítor, Geovani e Allan Vieira para a transição. Quem deve retornar ao time titular é Charles, que não jogou na última rodada por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com sua volta, Carlinhos Paraíba deve ocupar a sua função de segundo volante e Arthur Rezende fica como meia de armação da equipe.Já o elenco do Náutico se reapresentou na tarde desta terça-feira e o técnico Márcio Goiano já deu pistas sobre a possível formação alvirrubra, repetindo a linha utilizada na vitória contra o Remo por 3 a 2. Com isso, o volante Josa seguiu improvisado na lateral esquerda, enquanto Tiago Costa treinou na equipe reserva. Ainda sem contar com Camutanga, lesionado, e Breno, que iniciou a transição, Rafael Ribeiro seguiu formando a dupla de zaga com Camacho. O prata da casa Luiz Henrique deve retornar como titular ao meio de campo. Ele, que não enfrentou o Remo por estar suspenso, já iniciou a semana treinando entre os titulares.