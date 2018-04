Santa Cruz busca reforços

Com o fim dos campeonatos estaduais, clube tenta êxito em contratações visando o Campeonato Brasileiro da Série C

Com o fim dos campeonatos estaduais, o Santa Cruz pode dar gás na busca por mais reforços visando o Campeonato Brasileiro da Série C. O time estreia no torneio no próximo domingo (15), contra o Náutico, na Arena de Pernambuco. Com negociações em andamento, a diretoria coral trabalha com diferentes frentes, e foi ventilada a informação, inclusivem que estão abertas as possibilidades para que os novos reforços possam surgir do Central, que se sagrou vice-campeão pernambucano. A direção tricolor, no entanto, nada confirmou. Entre os sondados, estariam o lateral-esquerdo Charles e o volante Douglas Carioca.