Santa Cruz arranca empate do Confiança

Na estreia de Roberto Fernandes como técnico do Tricolor, Confiança sai na frente e Robinho deixa tudo igual na Arena Batistão

Após duas derrotas seguidas no Arruda - 3 a 2 de virada para o Botafogo-PB, pela Série C, e 4 a 1 para o ABC/RN, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste, respectivamente -, o Santa Cruz conseguiu arrancar um empate do Confiança por 1 a 1, na Arena Batistão, em Aracaju, nesta segunda-feira (28), na estreia do técnico Roberto Fernandes, pela sétima rodada do Brasileiro.



O primeiro tempo foi morno, com poucas oportunidades de gol. No início do segundo tempo, Léo Ceará aproveitou rebote de Tiago Machowski e abriu o placar, em falha da defesa coral. Após o gol sofrido, o Santa Cruz se largou mais ao ataque e não demorou para que mostrasse a reação. O empate chegou com Robinho, que já atuou pelo Confiança, que bateu cruzado.



Com o empate, os pernambucanos seguem fora do G4, estão na quinta posição da tabela, com 10 pontos, e chegam ao terceiro jogo consecutivo sem vencer na temporada. Já os sergipanos perderam a liderança do Grupo A, caindo para a segunda posição, com 14 pontos.