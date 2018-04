Santa Cruz apresenta novos volantes

O Santa Cruz apresentou, na tarde desta terça-feira (10), dois dos novos reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. São os volantes Charles, 23 anos, e Johnny, 20 anos, ex-Macaé e ex-Palmeiras (sub-20). Os dois ainda aguardam a regularização para enfrentar o Náutico, no próximo domingo, pela estreia do torneio.

Essa será a primeira experiência de Charles fora do futebol carioca. Este ano, pelo Estadual do Rio, disputou 16 partidas, sendo 15 como titular, porém não marcou gols. Além do Macaé, ele já defendeu as divisões de base do Vasco.



Johnny também chega ao Santa Cruz via empréstimo, fruto de uma parceria com o Palmeiras. Ele era um dos destaques do Sub-20 do time paulista, onde fez sete partidase marcou um gol nesta temporada . Agora, vive a expectativa pela estreia no futebol profissional. Em parceria com a equipe paulista, o Tricolor já trouxe dois outros nomes do Alviverde: o zagueiro Augusto Silva e o lateral-direito Maílton.