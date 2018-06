Sandro Meira Ricci vai apitar Croácia e Nigéria

O árbitro Sandro Meira Ricci, de 43 anos, foi escalado para apitar o duelo entre Croácia e Nigéria, que acontece no sábado (16), às 16h (horário de Brasília), em Kaliningrado, pelo grupo D da Copa do Mundo.Ricci vai ser acompanhado dos assistentes brasileiros Emerson de Carvalho e Marcelo van Gasse. O juiz mineiro chegou a ser cotado para ser árbitro principal do jogo de estreia da Copa, entre Rússia e Arábia Saudita, mas a Fifa o colocou como quarto árbitro da partida, optando pelo argentino Nestor Pitana para a partida.Esta é a segunda Copa em que Ricci atua. Em 2014 ele apitou na Copa do Brasil, e ficou conhecido por validar o primeiro gol com auxílio da tecnologia da linha do gol na história. O lance ocorreu na partida que a França venceu Honduras por 3 a 0, em chute do centroavante Karim Benzema.