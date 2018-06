Sandro Meira Ricci apitará Dinamarca x França

Brasileiro já esteve em campo na partida entre Croácia e Nigéria e não comprometeu

O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci voltará a campo neste terça-feira (26) para a apitar a partida entre Dinamarca e França, pela última rodada do grupo C da Copa do Mundo.



A partida tem caráter decisivo apenas para os dinamarqueses, que precisam do empate para garantirem vaga às oitavas de final. Os franceses já estão classificados à próxima fase.



Os auxiliares do duelo serão os brasileiros Emerson de Carvalho e Marcelo van Gasse. O quarto árbitro será o italiano Gianluca Rocchi. O assistente de vídeo ainda não foi divulgado pela Fifa.



O trio de arbitragem brasileiro atuou na vitória da Croácia sobre a Nigéria por 2 a 0, na 1ª rodada do grupo D e não teve problemas.



Já o brasileiro Wilton Pereira Sampaio irá compor a equipe de arbitragem de vídeo da partida entre Arábia Saudita e Egito, que acontece nesta segunda-feira (25), e servirá apenas para cumprir tabela.