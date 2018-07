Sandoval preocupa departamento médico do Santa Cruz

Dois dias após o Santa Cruz vencer o Confiança, pela 16ª rodada da Série C, atletas do elenco coral foram ao departamento médico do clube. De acordo com o médico Wilton Bezerra, apenas o zagueiro Sandoval apresenta realmente um problema a ser tratado. Ele foi substituído com dores na coxa na última partida e se reapresentou com dores na mesma região, nesta segunda (30).





Além disto, o técnico tricolor já tem outro desfalque de peso para a partida em Juazeiro. Ele não poderá contar com o artilheiro do Santa Cruz na Série C, o atacante Pipico, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Por outro lado, o lateral esquerdo Allan Vieira apresentou-se sem dores na região do braço - razão da sua saída de campo na última rodada. "Allan saiu durante o jogo, foi reexaminado e não houve nada importante. Os demais só apenas cansaço muscular. Estão extremamente cansados", disse Bezerra.

Visto hoje como um dos pilares do sistema defensivo coral, o zagueiro de 32 anos irá realizar exames para saber a gravidade da lesão. "O atleta que mais preocupa é Sandoval, que se encontra com uma dor bem localizada", explicou o médico tricolor.Caso não possa contar com Sandoval, no próximo domingo (5), contra o Juazeirense, o técnico Roberto Fernandes tem duas opções. O zagueiro Augusto Silva, que era titular da equipe e perdeu a posição para o próprio Sandoval, e Genilson.