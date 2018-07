'SAMU' de Portugal usa foto de queda de Neymar contra emergências falsas

"75,8% das chamadas para o 112 também não são emergências", avança o instituto de emergência médica português pelo Twitter

O INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), o "SAMU" de Portugal, aproveitou a Copa do Mundo para lançar uma campanha e alertar para as falsas emergências médicas.



Para chamar a atenção do público, em suas redes sociais, usou a foto de Neymar com cara de dor no gramado acompanhado da frase: "75,8% das chamadas para o 112 também não são emergências".



O camisa 10 da Seleção Brasileira foi criticado por cair muito e simular grandes contusões nas partidas do Mundial da Rússia. O brasileiro, porém, foi o jogador que mais sofreu faltas nesta Copa de 2018– foram 26 no total–, seguido pelo Leonel Messi, da Argentina, com 15 faltas.



A imagem utilizada pelo Neymar é de um jogo do Brasil contra a equipe dos Camarões, na Copa de 2014.





pic.twitter.com/pAJmWGxhKY