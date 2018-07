Sampaoli se nega a treinar equipe sub-20 da Argentina

Presidente da AFA não teria gostado da atitude e quer afastar o treinador

Em baixa após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador da Argentina, Jorge Sampaoli, se recusou a ser técnico tampão e dirigir a seleção sub-20 do país no torneio internacional de L’Alcúdia, que será disputado entre 28 de julho e 8 de agosto, na Espanha.



O treinador afirmou que seu contrato não o obriga a dirigir a equipe sub-20, mas sim a prepará-la. Desta forma, Sampaoli apenas participaria dos treinamentos, deixando o comando a cargo de seu assistente Lionel Sacloni.



De acordo com a imprensa argentina, Claudio Tapia, presidente da AFA, não teria gostado da decisão do técnico em se negar a comandar o time de juniores. Desta forma, motivado também pela fraca exibição da seleção principal na Rússia, a federação quer demitir Sampaoli e estaria disposta a pagar o que lhe resta de salários até o fim de 2018. O valor da multa para a rescisão do vículo do trienador é de US$ 20 milhões (cerca de R$ 75 milhões).



Segundo o jornal "Olé", advogados do técnico e da AFA vão se reunir nos próximos dias para resolver a situação.