Sampaoli pode repetir time na Argentina pela primeira vez

"Internamente, o clima do grupo sempre esteve muito bom. Acredito que agora é fundamental que nos mantenhamos unidos, como foi até aqui", disse o jogador da Roma, da Itália.



O técnico Sampaoli espera para saber se repete a escalação à frente da seleção argentina pela primeira vez em 15 jogos. A expectativa fica pela participação do meia Enzo Pérez. O jogador do River Plate não treinou ontem por conta de um problema muscular no glúteo e tem sua presença no duelo contra a França ameaçado. Caso ele não possa jogar, a tendência é que Lucas Biglia seja o titular da equipe.



Retrospecto



Argentina e França se enfrentaram 11 vezes na história, com seis vitórias dos hermanos, três empates e duas vitórias dos europeus. O último confronto entre as duas seleções foi em 2009 e teve vitória da Argentina por 2 a 0, com direito a gol de Messi.

Amanhã, às 11h, Argentina e França abrem as oitavas de final da Copa do Mundo em Kazan.O meia Giovani Lo Celso é uma espécie de espião dos argentinos. Jogador do PSG, o atleta analisou a equipe francesa e disse que não conversou com seu colega de equipe Kilyan Mbappé."Acredito que a seleção francesa é muito forte. Estão muito bem e têm jogadores de qualidade. Mas sabemos que eles também deixam espaços e temos que aproveitá-los. Não falei com Mbappé esses dias. Sabemos que ele é um jogador muito importante, que pode nos causa problemas, mas o time stá muito bem", avaliou Lo Celso.Após a classificação sofrida, a Argentina tenta momentos de calmaria na Rússia. O zagueiro Federico Fazio comentou o clima interno na seleção após a vitória sobre a Nigéria.