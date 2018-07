Samara-Kazan: o trajeto mais aventureiro da Copa

As cidades de Samara e de Kazan, onde a Seleção Brasileira jogou nas oitavas e nas quartas de final, são próximas quando se analisa o mapa da Rússia. Os dois estádios são separados por 355 km – a título de comparação, a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo é de 440 km. Apesar da proximidade, o trecho Samara-Kazan foi um dos mais complicados na hora dos torcedores montarem a logística da viagem à Copa do Mundo, rendendo uma boa dose de incerteza até a última hora e um quê aventureiro que só um viajante do Mundial poderia suportar.

Mesmo durante a competição, em que o trecho é bastante requisitado pelos turistas, as opções de voos diretos eram poucas e se esgotaram rapidamente. A alternativa aérea era recorrer a voos com conexão na capital Moscou, distante em cerca de 800 km a oeste das duas cidades. Além de dar "a volta ao mundo" e demorar mais tempo que o necessário – algumas escalas chegavam a 12 horas de espera –, os preços das passagens ainda estavam muito acima do normal, por vez ultrapassando a casa dos R$ 2 mil. Ambas as cidades ainda são banhadas pelo vultuoso Rio Volga, o maior da Europa. Apesar disso, não há transporte hidroviário eficiente entre elas.

O administrador Leonardo Fitipaldi foi um dos torcedores que se viu nessa situação, quando ainda estava organizando a logística da viagem. "Quando fui pesquisar voos e trens, encontrei pouquíssimas opções. De trem, para a minha surpresa, existiam apenas dois ou três semanais. Voo estava muito caro", contou.

De fato, o trem, que tem sido uma opção viável aos torcedores da Copa, tinha opções escassas, que não deram conta da demanda. Para completar, a viagem demorava cerca de 15 horas – o que, considerando a distância entre as duas cidades, prevê uma velocidade média de menos de 25 km/h.

"[Isso me preocupou] um pouco, mas quando vi a distância de Kazan pra Samara e descobri que algumas pessoas estavam planejando fazer o trajeto de carro, fiquei mais tranquilo, porque vi que era uma opção viável", comentou o administrador, ao se deparar com a solução para o quebra-cabeça logístico do seu roteiro.

A viagem de carro tem duração média de cinco a seis horas. Boa parte da estrada é em mão dupla, sem sinalização ou iluminação à noite. Não há acostamento em vários trechos, repletos de muitos buracos, em que o motorista precisa reduzir a menos de 40 km/h para passar com mais tranquilidade.

"A viagem foi boa, o transfer cumpriu o horário, dirigiu bem e, se tratando de Copa, cobrou um preço adequado para essa época", contou Leonardo, que dividiu o serviço com amigos e pagou 5 mil rublos por pessoa – o equivalente a pouco mais de R$ 300, incluindo ida e volta. Na internet, é possível encontrar opções de transfer, fora da época do Mundial, por cerca de 1 mil rublos.





Para ele, a Rússia deixa a desejar em alguns pontos de infraestrutura: "a estrada foi boa em sua maior parte, no entanto, sempre em uma pista em cada sentido, o que atrasou a viagem, além de um trecho de aproximadamente uma hora com muitos buracos".

Mas ele não se arrepende. Afinal, viu um dos melhores jogos da Copa até agora, o confronto entre França e Argentina pelas oitavas de final, em Kazan, e, dois dias depois, seguiu para comemorar a vitória do Brasil sobre o México, também nas oitavas, em Samara.

"Valeu muito a pena. Primeiro por conta dos jogos. Além disso, tive informações de outros brasileiros que não havia muito o que fazer em Samara. Já Kazan me surpreendeu e gostei muito da cidade. Então esse bate e volta me proporcionou mais tempo em Kazan", explicou.

Outro brasileiro que fez a viagem pela rodovia foi o coordenador de marketing Raphael Chaves. Ele foi ainda mais aventureiro e resolveu economizar, fazendo a viagem de ônibus, "mais rápido que o trem e mais barato que o táxi". O transporte saiu por 850 rublos – pouco mais de R$ 50.

"Foi uma experiência bem russa. Ou seja, um tanto quanto maluca, começando pela rodoviária. Fomos dois dias antes da viagem para comprar e não tinha nenhuma estrutura. Um calor surreal e só uma pessoa atendendo, entre turistas argentinos, mexicanos, brasileiros e os próprios russos", contou Raphael.

Como fez em outras situações, recorreu aos aplicativos de tradução e conseguiu se comunicar com a atendente, que foi bastante receptiva. "No dia da viagem, chegamos um pouco mais cedo e ficamos esperando nosso ônibus. Nossos lugares eram o 39/40. Achamos que seria tranquilo, sem problemas. Quando a gente entrou, nos deparamos com o ônibus sem banheiro e com 5 lugares na traseira. Os nossos eram lá", relembrou.

O ônibus fez várias paradas e alguns passageiros entraram no caminho. "Nas últimas duas horas, fiquei no meio de dois russos, com ar condicionado praticamente sem funcionar. Apesar das paradas, das sete horas de viagem, do calor, foi 'menos pior' do que imaginava", afirmou. "O motorista era piloto de fuga: ultrapassava caminhão, andava pelo acostamento", completou o aventureiro.

Perguntado se valeu a pena, ele não hesitou em confirmar: "Valeu. É Copa do Mundo! Apesar do perrengue, foi uma experiência interessante". De fato, não vão faltar histórias para contar depois.