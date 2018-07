Salvio: 'Esta equipe lutou até morrer'

Assim como Portugal, a seleção argentina também caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Argentina se despediu do Mundial 2018 no sábado (30). Uma derrota diante da França por 4 a 3 ditou o adeus da equipe sul-americana da Rússia, num torneio no qual, garante Eduardo Salvio, todos os jogadores lutaram até ao limite das suas forças.





Jorge Sampaoli declarou que " Argentina lutou, teve chances e até o final poderia conseguir o empate, estou convencido de que o futebol argentino tem uma série de jogadores que estão chegando e devemos fortalecê-los para estarmos entre os primeiros ".

Em entrevista coletiva após a eliminação, o técnico argentinoA Argentina teve um aproveitamento de 44,4% na fase de grupos, um número abaixo do que esperado uma vez que seu grupo tinha Nigéria, Croácia e Islândia. Ao classificar-se no último suspiro, na única vitória durante a primeira fase em cima do time africano, avançou às oitavas mas acabou sendo eliminada pela seleção francesa, cujo grande destaque da partida foi o jovem de 19 anos Mbappé.A adversária agora encara o Uruguai nas quartas de final, na sexta-feira (6) em Nizhny Novgorod às 11h (horário de Brasília).