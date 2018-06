Salgueiro e Santa Cruz ficam no empate

O Santa Cruz foi até o sertão de Pernambuco e empatou sem gols com o Salgueiro, pela nona rodada da Série C. Com o placar em branco, o Carcará segue na sexta colocação, com 12 pontos, enquanto o Tricolor é o 4º, com 14.





Isso quase aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. Fabinho Alves fez ótima jogada individual e tocou para Robinho, o atacante ficou livre dentro da área, teve tempo de ajeitar o corpo, mas acabou errando a finalização.



Na volta do intervalo, os lances de perigos não demoraram para acontecer. Arthur Rezende e Robinho tentaram, mas acabaram parando em duas ótimas defesas de Mondragon. Com muitos homens do setor ofensivo em campo, o Santa buscou o gol e quase não levou sustos. Apesar de ainda ter ficado com um jogador a mais nos minutos finais, o zero não saiu do placar.



O Salgueiro entra em campo no próximo sábado (16), às 18h, contra o Botafogo-PB, em João Pessoa. Já o Santa Cruz recebe o Náutico, na segunda-feira (18), às 21h15, no Arruda.

Sem algumas peças consideradas titulares, o Santa demorou um pouco para se encaixar em campo na primeira etapa. Depois de se organizar defensivamente, o tricolor buscou explorar a velocidade e surpreender o Carcará.