Náutico cede empate ao Salgueiro, no Sertão de Pernambuco

Alvirrubro pernambucano saiu na frente com Robinho e teve Wallace Pernambucano expulso. No final do jogo, o Carcará igualou o marcador

O Salgueiro conseguiu arrancar um empate do Náutico nesta segunda-feira (16), no Cornélio Barros, na cidade do Sertão pernambucano, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Alvirrubro quebra uma sequência de cinco vitórias consecutivas, porém se mantém na vice-liderança do Grupo A, agora com 23 pontos, atrás do Atlético-AC. Já o Carcará, com 16 pontos, está na nona colocação, na zona de rebaixamento.



Para a partida, pela segunda vez desde que assumiu o comando da equipe, o técnico Márcio Goiano repetiu a mesma escalação da partida anterior, quando venceu o Confiança por 3 a 2, em Aracaju. Ainda assim o time teve muitas dificuldades em criar jogadas ofensivas. Em todo o início de jogo, as equipes abusaram dos erros de passe. Na sua primeira finalização, o Náutico abriu o placar com Robinho, artilheiro do Timbu na Série C com seis gols, aos 35 minutos.



Na volta do intervalo, o Salgueiro iniciou a pressão em busca do empate. Após cobrança de escanteio, a bola quase entrou na meta alvirrubra após bate e rebate em jogadores do Salgueiro e do Náutico. Aos 18 minutos da segunda etapa, o Náutico fez sua primeira substituição - saiu Ortigoza para a entrada de Wallace Pernambucano. Sete minutos depois de entrar em campo, o jogador foi expulso após acertar o cotovelo em Marlon durante disputa de bola pelo alto. Para reforçar a marcação, Márcio Goiano ainda tirou Dudu e colocou o volante paraguaio Jimenez. Mas perto dos 40 minutos, Dadá conseguiu o empate para o Carcará com um chute de fora da área, no ângulo.



No próximo sábado, os alvirrubros voltam a campo para enfrentar a Juazeirense na Arena de Pernambuco. Já o Salgueiro visita o ABC, em Natal.