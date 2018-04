Salah x De Bruyne, duelo de renegados de Mourinho

Jogadores não agradavam o técnico português, quando ele treinava o Chelsea

Se o destino e José Mourinho tivessem deixado, ambos jogariam na mesma equipe, mas De Bruyne e Salah se enfrentarão nesta quarta-feira (4) no jogo de ida das quartas de final da Champions, o belga pelo Manchester City, o egípcio pelo Liverpool.

O estilo destes dois jogadores não agradava Mourinho quando o português treinava o Chelsea. Com isso, ambos acabaram deixando Stamford Bridge: De Bruyne em 2014 e Salah no ano seguinte.

As carreiras de ambos é tão parecida que os dois são vistos como principais aspirantes ao prêmio de melhor jogador do ano no Campeonato Inglês.

Com 15 assistências, De Bruyne é o maestro do líder do Inglês, verdadeira máquina de vencer, com direito a um futebol vistoso. A superioridade dos City é tão grande que a equipe de Pep Guardiola poderá garantir matematicamente o título inglês no próximo sábado.

O Liverpool já sofreu com o nível estratosférico de De Bruyne nesta temporada, em setembro passado, o meia deu duas assistência na goleada por 5 a 0 sobre os Reds.

Salah certamente deve lembrar daquele jogo, já que foi substituído no intervalo, pagando o preço da expulsão de seu companheiro de ataque, o senegalês Mané.





Artilheiro no Inglês

O egípcio, que chegou ao Liverpool no início da temporada após ser vendido pela Roma, se vingou de De Bruyne em janeiro, com um gol e uma assistência na vitória dos Reds sobre o City por 4 a 3, a única derrota dos comandados de Guardiola nesta temporada no Inglês.

Para o Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, Salah está no caminho para se tornar um dos melhores jogadores do mundo, chegando a comparar com Messi.

A lenda do futebol britânico Ian Rush, dono do recorde de gols do Liverpool em uma temporada (47 gols) concorda com o técnico: só Messi e Cristiano Ronaldo podem ser comparados ao Salah na temporada.