Salah tem esperança em jogar estreia do Egito

Salah está se recuperando em Benicassim, no leste da Espanha, e disse que o objetivo para a Copa do Mundo é fazer história, chegando pelo menos até as oitavas de final.



"Queremos nos classificar para a próxima fase e ir bem na Copa do Mundo. Na minha cabeça, a pressão é para conquistar algo diferente do que já conseguimos. Não simplesmente ir lá, jogar três jogos e muito obrigado", comentou o atacante.

Após se lesionar na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, o atacante Mohamed Salah está esperançoso em disputar o jogo de estreia do Egito na Copa do Mundo da Rússia, segundo entrevista publicada pelo jornal espanhol "Marca" neste sábado (9)."Agora estou melhor. Tenho esperança de poder jogar o primeiro jogo contra o Uruguai, mas isso dependerá como eu me sentir a medida que a estreia se aproxima", disse o craque do Liverpool.O egípcio se lesionou no ombro em um lance com o zagueiro Sergio Ramos, que acabou tirando o jogador do Liverpool de campo apenas meia hora depois do início da final.