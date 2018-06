Salah pode ficar de fora do jogo contra a Arábia

O Egito pode entrar em campo pela última vez nesta Copa do Mundo, na segunda-feira (25), em partida contra a Arábia Saudita, em Volgogrado, sem seu maior astro. O atacante Mohamed Salah, segundo a imprensa do Egito, estaria em conflito com a Federação Egípcia de Futebol (FEF) por uma suposta má-administração da concentração da equipe.





Segundo o site "RMC Sports", Salah estaria irritado com a presença de empresários, celebridades e artistas que teriam perturbado a preparação dos jogadores, e também com o uso não contratual de sua imagem, e por isso, teria tido uma discussão acalorada com o diretor da FEF, Ehab Lehita. Por esse motivo, o jogador estaria considerando até mesmo deixar a Rússia antes do jogo, que acontece na próxima segunda-feira em Volgogrado.



Em postagem em suas redes sociais, Salah negou o que chamou de boatos e garantiu que o time do Egito está unido. "Todos no Egito estão unidos e não existe nenhum desentendimento entre nós. Todos nos respeitamos e a relação é a melhor possível", destacou.